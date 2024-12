Ilgiorno.it - Monza: sequestrate 3 tonnellate di fuochi d'artificio e 147mila prodotti contraffatti

Quasi 3didie oltrepericolosi o, tra cui giocattoli e addobbi natalizi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza del Comando provinciale di, che anche quest’anno prosegue con il piano “Safe Christmas holidays“. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, hanno scoperto oltre 1.100 chili didiin un maxi-emporio di Albiate sprovvisto della prevista licenza, accertando, tra l’altro, che il magazzino era privo di sistemi di protezione, con un quantitativo dieccedente a quello ammesso per legge che avrebbe potuto costituire un concreto pericolo per la sua vicinanza al centro abitato. I Finanzieri, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno sospeso l’attività commerciale in quanto carente dei requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e sulla sicurezza.