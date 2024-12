Oasport.it - LIVE Milano-Hypo Tirol Innsbruck 3-0, Champions League volley in DIRETTA: gli austriaci lottano ma non basta, successo importante per i ragazzi di Piazza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 OUT L’ATTACCO DI KRONTHALER,VINCE 3-0 dopo una grande rimonta in questo terzo set!25-24 ACEEEE LOUATIII, con palla arrotata. Che ingresso in campo per il francese!TIME OUT24-24 Gran servizio del neo-entrato Louati e tap-in di Porroooo!23-24 Invasione a rete, punto.22-24 Muro Hobus su Reggers.22-23 Reggers, la mette giù. Forte diagonale.TIME OUTDentro Zonta e Barotto.21-23 Reggers! Parallela.TIME OUT20-23 Super parallela Hobus.20-22 Pallonetto del solito Nath.20-21 Out battuta Paulson.19-21 Nath trova la voragine centrale e spinge palla.19-20 Gardini mette giù il pallonetto.18-20 Invasione Schnitzer.18-19 Out di centimetri il servizio di Hobus.17-19 Pipe Nath.17-18 Sulle mani del muro Reggers.