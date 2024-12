Tvzap.it - Jovanotti, il tragico racconto a “Belve”: Fagnani di sasso

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv., ila “”:di– Ospite di Francesca, Lorenzo Cherubini, in arte, ha raccontato diversi episodi legati sia alla sua vita professionale che privata. Durante l’ultima puntata del seguitissimo programma in onda ieri, 17 dicembre 2024, su Rai 2, il cantante ha aperto il suo cuore, parlando di momenti difficili: “Esco da un anno difficile, di recupero fisico. Per cui per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo”, ha spiegato, riferendosi al violento incidente in bici, che ha avuto un anno e mezzo fa a Santo Domingo, e alla successiva lunga riabilitazione. ( dopo le foto) Leggi anche: “Sanremo 2025”, Carlo Conti rivela tutte le novitàLeggi anche: Sanremo 2025, spuntano i nomi dei probabili 15 vip, ila “”:diCome si è sentito dopo l’incidente? “Disorientato completamente.