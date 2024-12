Danielebartocciblog.it - Inter-Como, Lady Gabrielloni: “Vi svelo i segreti di Alessandro”

Leggi su Danielebartocciblog.it

Gabrigol verso. “Icardi al? Cosa ci facciamo con Mauro, abbiamo già. Siamo in buone mani“. Questo il grido di battaglia (tra il serio e il faceto) nei mesi scorsi del fratello di ‘Gabrigol’ Tommaso. E’ lui il ‘maestro di vita e di calcio’ per l’attuale bomber delin Serie A. Ebbene sì, Alefuoriclasse dentro e fuori dal campo. Un esempio di straordinario successo per i giovani che ambiscono un giorno a palcoscenici di primissimo livello. E chissà. magari avrà voglia di accogliere il nostro invito e di raccontare presto in cattedra (senza filtri!) il suo incredibile percorso agonistico. Stavolta nelle vesti di relatore, in una celebre università italiana (top-secret). Gabrigol è un emblema puro, forse unico, di sacrificio, valori umani e dedizione.