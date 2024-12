Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Milan: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I roosoneri non possono sbagliare se vogliono ancora restare in lotta per la Champions, ma i gialloblù non partono battuti e puntano a metterli in difficoltà.vssi giocherà venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli scaligeri si sono rilanciati in chiave salvezza dopo la vittoria ottenuta a Parma nell’ultimo turno di campionato. Tre punti che hanno ridato ossigeno alla squadra di Zanetti, dopo 4 sconfitte consecutive, che ora si sono portati a quota 15 con una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. L’obiettivo è trovare quella continuità necessaria per una permanenza senza patemi nella categoria.