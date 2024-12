Thesocialpost.it - Genova, tragedia al porto: operaio muore schiacciato da un container, indetto uno sciopero

Incidente mortale aldiPrà: undi 52 anni è stato colpito da una ralla mentre ispezionava i sigilli di un, perdendo la vita sul colpo. Un altro lavoratore, alla guida del mezzo, ha subito ferite dopo essere stato sbalzato dalla cabina. Sul luogo dellasono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia stradale e gli ispettori della Asl.Leggi anche: Previsioni meteo, in arrivo una tempesta sull’Italia: venti forti, mareggiate e neve a bassa quotaIl terminal Psa di, dove è avvenuto l’incidente, ha comunicato che poco prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave evento durante le operazioni di lavoro da parte della Compagnia Unica. Per cause ancora da chiarire, il conducente di una ralla ha sterzato bruscamente, colpendo violentemente un altro veicolo operativo.