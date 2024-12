Comitato economico e sociale | una strategia globale dell’Ue per l’Agenda 2030

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Luigi Di Marco della Redazione ASviS, il cuiscientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS l’11 dicembre 2024 Priorità alnelle raccomandazioni del Cese al programma 2025Si è tenuta tra il 4 e il 5 dicembre la sessione plenaria deleuropeo (Cese). Di particolare importanza strategica, considerato l’avvio dell’attività della nuova Commissione europea, il Cese ha approvato una risoluzione formalizzando contributi al programma 2025 della Commissione europea.Il Cese enuncia in principio: come punto di partenza, è indispensabile che l’Ue adotti urgentemente provvedimenti per attuare megliodelle Nazioni Unite, i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile e il Patto per il futuro.