Davidemaggio.it - Al Grande Fratello torna la madre di Shaila

Leggi su Davidemaggio.it

Un ospite ingombrante sta per fare il suo ingresso nella casa del. Nel corso della prossima puntata del reality show, in onda su Canale 5 lunedì 23 dicembre 2024, i concorrenti si troveranno ad avere nuovamente a che fare con Luisa Menditto, ladiGatta.Nella casa si fa festa: è tempo di emozioni, ma anche di imprevisti. Soprattutto se, a sorpresa, a preparare la cena arriva lei: ladidice la voce narrante del promo della diciannovesima puntata. Per Luisa si tratta di un ritorno nella casa: ladell’ex velina è stata infatti ospite del reality show lo scorso 9 dicembre. Occasione in cui ha avuto modo di mostrare la sua contrarietà per la relazione avviata dalla figlia con Lorenzo Spolverato. Breve apparizione dove ha messo in guardiasul conto del milanese, suggerendole all’orecchio che il ragazzo fosse gay.