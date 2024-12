Ilfattoquotidiano.it - Vittorio Feltri: “Cosa farò a Natale? Un ca**o di niente, lo odio. Non so neanche quanti nipoti ho, durante le feste vengono a rompere i cog**oni!”

Il direttore editoriale de Il Giornale e consigliere regionale della Lombardia,, non ha certamente peli sulla lingua e non le manda a dire. Così in una intervista a Novella 2000 ha parlato del: “Nonun cazzo di, lo. Mi dà fastidio, è solo un impiccio. Non ho mai sopportato queste, non fanno per me“. Questa sono le premesse sulle festività.E la famiglia? “Il rapporto con i miei figli direi che è buono. I? Non sone ho, ma li vedo volentieri, diciamo.i coglioni! (ride; ndr)”. Della mortenon ha paura anche se “mi spaventano le modalità con cui spesso arriva la morte cioè tramite sofferenze fisiche e questo mi dà preoccupazione”.Di certonon ha alcuna voglia di smettere con la scrittura: “Finché sarò in grado.