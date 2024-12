Sport.quotidiano.net - Tragedia Janis Timma, il giocatore di basket morto a 32 anni. Il giallo dell’ultimo messaggio per l’ex moglie

Roma, 17 dicembre 2024 –nel mondo del, lettone di 32, èa Mosca: le autorità ritengono che si sia trattato di un suicidio. Il cadavere, come riportato dall’agenzia di stampa Tass, è stato ritrovato all’ingresso di un grattacielo nel centro della capitale russa. Il divorzio da Anna Sedokova e la depressioneera conosciuto in Russia anche per esseremarito della cantante e attrice ucraina Anna Sedokova. Proprio la fine del matrimonio, a inizio dicembre, aveva segnato profondamente, tra le altre, di Olympiacos e Khimki. Diverse volte sui social aveva scritto messaggi che evidenziavano uno stato di depressione per il divorzio. Secondo le prime informazioni, pare il 32enne fosse volato a Mosca proprio per cercare un disperato tentativo di riconciliazione con