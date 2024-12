Lopinionista.it - Rider del Team Skate di Vans Beatrice Domond per modello OTW

Dalla collaborazione tra OTW bynasce il nuovoOTW byMary Jane DS by, ispirato allo stile personale die alla sua storia e carriera nel mondo delloboarding.Le OTW byMary Jane DS bysono una reinterpretazione della classicaMary Jane, con uno stile senza tempo modernizzato grazie a una suola rugged e una tomaia in pelle e suede di alta qualità in nero monocromatico, con fodera anch’essa in morbida pelle. Il design trae ispirazione dallo stile e dalla vita personale di, tra cui l’eredità della sua famiglia haitiana e la sua infanzia.Anche l’interno della scarpa è personalizzato con la storia di, con una mappa di Haiti stampata sulla soletta interna, come simbolo della sua eredità familiare.