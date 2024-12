Ilfoglio.it - Nel codice della strada la velocità è di destra, il monopattino di sinistra

Al direttore - Dunque risolveremo ogni problema sulle strade dichiarando guerra ai monopattini?Luca Marini Sintesi del nuovo: laè di, ilè di. La(insieme con la guida distratta e il non rispettoprecedenza) provoca il 36,5 per cento degli incidenti. Monopattini e bici elettriche il 2 per cento. Su cosa ci si è concentrati? Su tutto, tranne che sulla. Tante multe a chi va senza casco ine nuovi limiti introdotti per la creazione di nuove zone a traffico limitato, nuovi paletti per l’installazione e l’utilizzo degli autovelox. Da una parte c’è ilrealtà, dall’altra ildelle ideologie: indovinate chi ha vinto? Al direttore - Non è poi risultata così favorevole alla premier Giorgia Meloni, come invece si sosteneva sul Foglio partendo dall’ipotesi del superamento del referendum che le avrebbe evitato una competizione comunque rischiosa, la sentenzaCorte costituzionale sull’autonomia regionale differenziata.