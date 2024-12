Lettera43.it - Manovra, verso il dietrofront sugli stipendi dei ministri e ok allo psicologo a scuola

Il governo è pronto a fare retromarcia sull’aumento deglideinon parlamentari nella. Una scelta dettata dalla volontà di evitare tensioni che possano rallentare i lavori. A proporre il ritiro è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che pur difendendo nel merito la proposta, ritiene necessario ilper «evitare inutili polemiche». La norma, apprende Ansa, non dovrebbe quindi essere votata. Intanto, non è stato trovato un accordo per i tempi di esame e approvazione della Legge di bilancio, con l’opposizione che minaccia ostruzionismo, rischiando di complicare il calendario già in ritardo. La maggioranza punta comunque a portare a casa l’approvazione definitiva entro Natale, eventualmente ponendo la questione di fiducia per chiudere venerdì 20, ma la spaccatura politica potrebbe pesare sui tempi della maratona parlamentare in arrivo.