L' automobilismo femminile sta diventando una cosa

Autodromo di Monza, domenica 9 luglio 2023. La coda nei pressi dell’eliporto per accedere al gate lungo il rettilineo che dalla Ascari porta alla Parabolica avanza lentamente. Sono le 9.15 di mattina e fa molto caldo. Siamo in ritardo, nonostante la sveglia all’alba. Gara 3 della Formula 1 Academy è già iniziata, ma l’ingresso nel parco della Villa Reale era intasato quasi a livelli di Formula 1, anche se si trattava solo del WEC, il campionato di endurance. Avrei dovuto prevederlo, visto che la Ferrari era reduce dal successo alla 24 Ore di Mans, il primo in quasi sessant’anni. Per ingannare l’attesa scambiamo due parole con le persone attorno. Mio figlio di sei anni dice che si trova lì per vedere Lisa Collani, una pilota che in realtà non esiste. Si tratta di un alter ego virtuale dell’emiratina Amna Al Qubaisi – in pista in quel momento - creata per il board game che va per la maggiore a casa nostra.