Bergamonews.it - Italmobiliare, Carlo Pesenti va in pensione e lascia la direzione generale

, 61 anni, il prossimo 31 dicembre andrà ined ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttoredi, nominato Cavaliere del Lavoro nel 2023, continuerà a ricoprire il ruolo di consigliere delegato della società, mantenendone quindi la piena gestione operativa e conservando le attuali deleghe, cui si aggiunge il nuovo duplice mandato conferitogli dall’odierno consiglio di assicurare la piena integrazione ESG in tutte le fasi degli investimenti die di esplorare le iniziative da intraprendere per favorire l’espansione internazionale die delle società controllate.Il consiglio di amministrazione diha preso atto della decisione comunicata da, che avrà effetto dal 1° gennaio 2025, e ha deliberato di attribuire le deleghe – di natura amministrativa – precedentemente in capo al direttoreal direttore amministrativo Mauro Torri.