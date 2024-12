Ilgiorno.it - Infaticabile Francesco Gabbani: “Aspetto Natale sul palco. Ora i brani hanno le ali”

Assago (Milano) – “Chi lavora a Capodanno lavora tutto l’anno” scherzaa proposito delle feste diridotte a lumicino dal concerto di giovedì prossimo al Forum di Assago e dai preparativi per il suo quarto Sanremo (anzi il quinto tenuto conto della presenza in gara quest’anno al fianco di Fiorella Mannoia nella serata riservata alle collaborazioni). “Anche se il tour è in cartellone a marzo, debutta a tutti gli effetti dopodomani ad Assago” spiega il musicista carrarese, 42 anni. “Un concerto natalizio che, approfittando dell’arrivo delle feste, mi offre l’opportunità di fare gli auguri a tutti”. Quali sono le novità di questa rentrée al Forum? “Innanzitutto, un restyling sonoro rispetto all’ultimo tour nei palazzetti, con una rispolverata agli arrangiamenti e l’aggiunta all’organico di alcuni musicisti.