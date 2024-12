Secoloditalia.it - Il generale Kirillov ucciso aveva convinto Conte a ospitare i medici russi “spioni” nell’era Covid

Leggi su Secoloditalia.it

da una bomba sul monopattino, con l’arma del terrore che egli stesso amava praticare. IlIgor, 54 anni,stamani da un’esplosione nella zona sudorientale di Mosca, a circa sei chilometri dal Cremlino,un passato alla Scuola per la difesa chimica ed era stato incriminato per l’impiego di armi chimiche in Ucraina.Ma intorno ale leggende sono tante, anche una, che non è poi tanto leggenda: fu lui a convincere il premier, nel 2020, auna missione di aiuto russa che si rivelò poi essere una “spiata” tra i primi pazienti per aiutare gli scienziatia produrre un proprio vaccino.Ilera da ottobre sotto sanzioni nel Regno Unito per il suo ruolo nel conflitto in Ucraina, accusato di essere responsabile per aver “contribuito a dispiegare armi barbariche”.