Isaechia.it - Grande Fratello, arriva il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Non mi va di dire che siamo fidanzati però…”

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del(QUI per leggere il resoconto) e tra i tanti argomenti trattati c’è stato anche quello del rapporto tra, entrato in crisi negli ultimi giorni.Tutto è iniziato in seguito alla visita della mamma di, la signora Luisa, la quale ha cercato di mettere in guardia la figlia da, definendolo una “brutta persona” e accusandolo di stare illudendo la ballerina in quanto sarebbe omosessuale.Ieri seraè venuto a conoscenza delle parole della mamma dinei suoi confronti e durante una pausa pubblicitaria ha cercato di capire perché le abbia dette:Il fatto del gay non lo capisco. Che cosa puòre fuori? Cosa hanno potuto far vedere perquesto? Non è successo nulla.