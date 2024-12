F1 Red Bull svela il compagno di Verstappen | l’annuncio di Helmut Marko

Leggi su Sportface.it

Ancora poche ore e Redsvelerà ildi Maxnella stagione 2025 di F1. Attualmente, infatti, il team di Milton Keynes ha inserito ancora Sergio Perez nella griglia che è stata pubblicata pochi giorni fa, ma è chiaro che il messicano, salvo clamorose sorprese, ha le ore contate. Il tempo passa, e si avvicina il momento del. A spiegarlo è il consulente della scuderia,, che a Speedweek ha annunciato: “Tra pochi giorni arriveranno novità per quanto riguarda la nostra coppia di piloti per il prossimo anno. Ci sono molte speculazioni, si parla anche di risarcimento, ma sono complete sciocchezze”, ha aggiunto, in riferimento alle voci secondo le quali a Perez spetterebbe un indennizzo in caso di mancato rispetto dell’attuale contratto.I possibili sostituti di Perez sono sostanzialmente due, visto che si tratta dei due attuali piloti del team Visa Cash App Racings, ovvero Liam Lawson e Yuki Tsunoda.