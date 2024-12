Calciomercato.it - Atalanta, numeri pazzeschi per Carnesecchi: i club europei lo osservano

Leggi su Calciomercato.it

Il portiere dell’è stato il migliore in campo contro il CagliariMarcoè stato il protagonista indiscusso della partita vinta contro il Cagliari: ha effettuato 8 parate in una sola partita di Serie A, ottenendo un primato nel nostro campionato. Nessun altro portiere ha fatto meglio di lui. Inoltre, l’estremo difensore della Dea ha tenuto la porta inviolata nonostante il valore di Expected Goals on Target Conceded di 2.5, evitando quindi quelli che statisticamente sarebbero potuti essere 2.5 gol, il massimo per un portiere in una singola partita.Marco(LaPresse) – calciomercato.itOpta ci fornisce poi un altro dato interessante:ha totalizzato 9 Clean sheets, tra Serie A (5) e Champions League (4), posizionandosi al quinto posto, parimerito con Di Gregorio, nella classifica dei top 5 campionati