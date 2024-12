Gamberorosso.it - Aperitivi di Natale a Roma. I posti migliori per un brindisi di auguri scelti dal Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Le feste aziendali e i ritrovi prenatalizi tra colleghi hanno un che di "obbligatorio", benché siano pur sempre occasioni festaiole per spezzare la routine dell'ufficio, rilasciare le tensioni in vista delle vacanze e, perché no, togliersi qualche sassolino dalla scarpa con quelli che non ci stanno particolarmente simpatici, cosa che dopo un paio di bicchieri può anche diventare un ulteriore spunto per farsi quattro risate.Altra questione è il cin cin con gli amici: quello per salutarli qualora si sia in procinto di tornare a casa, in famiglia, magari in un'altra città, oppure quello per ritrovarsi quando si vive tutti altrove e solo a(più che a Pasqua) è facile intercettarsi nello stesso posto, ancora quello per scambiarsi i regali, pianificare il Capodanno insieme, semplicemente come scusa in più per trascorrere momenti di amicizia a fare chiacchiere e bisboccia in un mood vacanziero che è dal rientro dalle ferie estive che non vediamo l'ora che arrivi.