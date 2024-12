Sport.quotidiano.net - A Rimini. Ginnastica, Mogliano fa incetta di medaglie

Leggi su Sport.quotidiano.net

Superlativi i risultati dellaal campionato nazionale di. Trionfano Chiara Pallotta, campionessa nel livello LD, Alice Carletti nell’Laa nelle Allieve 2, campionessa del vivaio di Corridonia Angelica Tamburrini nelle Allieve 4. Da segnalare le vicecampionesse Mia Santochirico e Chiara Giustozzi nelle Allieve 3 e Senior. Bronzi per Anita Petracci e Giulia Camerlengo (Lc). Con le competizioni a squadre si aggiungono altre vittorie, nella categoria Senior per l’Lca, primo il duo Bianca Bisconti-Chiara Pallotta, per Lc3 prime Chiara Marcucci-Chiara Giustozzi, oro al duo Amelia Sbrega Cavalieri-Noemi Pistolesi, prime nelle allieve le sorelle Adele e Mia Santochirico. Vicecampionesse, nelle gare a squadre, Cecchi Celeste con Giulia Camerlengo e Alba Giustozzi con Anita Petracci che hanno gareggiato per il liv.