Biccy.it - Zeudi Di Palma dopo le gravi accuse: “Si coprono a vicenda. Fanno schifo”

In questi ultimi tre giorni nella casa del Grande Fratello si sussurra parecchio dellecheDiha rivolto a Emanuele Fiori. Venerdì notte la gieffina è scoppiata a piangere e Jessica Morlacchi rivolgendosi a Luca Calvani ha detto: “Sì è lei che sta piangendo. Cosa è successo? Ha detto che Lele l’ha toccata sotto le coperte“. Da quel momento i concorrenti si sono schierati quasi compatti dalla parte del gieffino, Javier Martinez ha spiegato ad Helena Prestes la sua posizione: “Lei l’ha fatto passare come un maniac0. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera“.Shaila Gatta ha anche ipotizzato che la coinquilina abbia strumentalizzato il tema delle m0lestie: “Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è.