Terzotemponapoli.com - NM Live – Ottima risposta del Napoli contro l’Udinese, Neres merita di giocare titolare, bravo Lukaku!

NM– Giovanni Ignoffo, Rubens Pasino, Antonio Petrazzuolo, Gianfranco Coppola, Rosario Pastore e Pino Taglialatela sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “del, Davidsta ripagando alla grande la fiducia che Conte ripone in lui”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “La partita di Udine deldà una grandedello spogliatoio. Questa vittoria può dare fiducia alla squadra perchè non era una gara facileuna compagine ben organizzata.è arrivato da poco in questo campionato e ha bisogno disempre di più per adattarsi, ma sta facendo benissimo e sta ripagando alla grande la fiducia che Conte ha in lui.