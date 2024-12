Lettera43.it - Nello Trocchia e Sara Giudice, archiviata l’indagine che li vedeva accusati di violenza sessuale

Leggi su Lettera43.it

Il tribunale di Roma ha archiviatochei giornalisti, marito e moglie,didi gruppo nei confronti di una collega. A sollecitare l’archiviazione dell’inchiesta era stata la stessa procura. La presunta vittima li aveva denunciati sostenendo di essere stata molestata da loro in taxi al ritorno da una festa di compleanno.Mi sono occupata del casodal primo giorno leggendo le carte e credendo fortemente alla loro innocenza. Perchè era scritta lì. Oggi il caso è stato archiviato in via definitiva. Restano i titoli infamanti, il silenzio di tanti colleghi, la perdita del lavoro in.— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 16, 2024Articolo completo:che lididal blog Lettera43