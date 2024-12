Ilgiorno.it - Mortara, cinquantenne scomparso da casa: ricerche in corso da due giorni con i droni

(Pavia), 16 dicembre 2024 – È uscito disabato e ad oggi se ne sono perse le tracce. Non si sa ancora che fine abbia fatto Cristiano Medolago, 50 anni, che ha abbandonato l’abitazione duefa. Ieri pomeriggio la famiglia, allarmata, ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Si è così messa in moto la macchina dei soccorsi, anche oggi impegnata fino al calare del buio nella ricerca dell’uomo. Impegnati i vigili del fuoco di Pavia, Vigevano e, che hanno passato al setaccio un'ampia rea nelle campagne della Lomellina trae Lomello con il supporto di un elicottero Drago dei vigili del fuoco di Varese e degli uomini della Protezione civile. Sino a questo momento non è stata trovata nessuna traccia del 50enne. Non viene esclusa l'ipotesi di un possibile allontanamento volontario.