Milan scoppia la contestazione | perché i tifosi ce l’hanno con squadra e società

(Adnkronos) – Nel giorno delle celebrazioni per i 125 anni di storia delladeiverso il club. Lo 0-0 di San Siro contro il Genoa è stato la classica ultima goccia per i sostenitori rossoneri, che dopo mesi di delusioni e diversi segnali hanno alzato la voce nei confronti della. Ma quali sono i motivi alla base del malcontento? Il primo discorso è relativo al campo. Fin qui, pesa per lasoprattutto l’andamento in campionato: il Diavolo oggi è ottavo, ha 23 punti (con una partita da recuperare) e i numeri mettono in fila un impietoso –14 dall’Atalanta capolista e un provvisorio –8 dall’Inter, che dovrà giocare in serata contro la Lazio. I rossoneri hanno poi la quinta difesa della Serie A e il sesto attacco, insieme al Napoli. A salvare l’inizio di annata deludente, dopo il secondo posto della passata stagione, il ritorno al successo nel derby contro l’Inter e un ottimo percorso in Champions, con 12 punti conquistati in 6 partite e lo scalpo del Real Madrid, battuto al Bernabeu in una notte da ricordare.