Panorama.it - Milan, crisi senza fine

Leggi su Panorama.it

Non è bastato evocare lo spirito dei padri costituenti, chiamare a San Siro il trio degli olandesi, Sacchi e tutti gli altri grandi di una storia lunga 125 anni. E non è servito nemmeno prendere a sculacciate i senatori di oggi, chiamare alla ribalta i ragazzini, tentare di dare la scossa nel modo più estremo possibile. Ildi questoautunno è una barca che non risponde ai comandi del suo nocchiero, un gruppo cui non riesce di accendere la scintilla e che sta pericolosamente scivolando verso il centro della classifica.Il pareggio contro il Genoa aggrava una situazione già non facile. Fonseca questa volta ha scelto di usare la carota e non il bastone, difendendo la prestazione anche contro l'evidenza perché il Grifone (sestaperdere) non ha rubato nulla pur avendo sofferto a tratti la pressione confusa dei rossoneri.