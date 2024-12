Lapresse.it - Merkel da Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’: “Putin portò il suo cane nonostante io avessi paura”

Leggi su Lapresse.it

Angelaospite domenica aChe Fa’ su Nove per presentare il suo libro ‘Libertà’, racconta a Fabioi suoi incontri al Cremlino con Vladimir. Il presidente russo sapeva della suadei cani, rivelata da. Nella prima visita a Mosca le regalò undi peluche, l’anno dopo si presentò con il suonon crede sia un caso. “Ho dovuto pensare che lo avesse fatto apposta perché nella mia visita precedente al Cremlino nel 2006 io avevo fatto sapere che ero stata morsa da unin passato e che quindi avrei preferito non portasse il suo e quando è arrivato mi ha portato un grandedi peluche, me l’ha dato in mano e ha detto: “ti regalo questo perché questo non morde”, dice l’ex cancelliera. “Un anno dopo, invece, ha portato con sé questovivo e vegeto e non credo che avesse dimenticato quello che mi aveva detto solo un anno prima”, conclude.