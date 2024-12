Ilrestodelcarlino.it - Malata di endometriosi. Odissea per la risonanza. Uno sportello taglia attese

"A mia figlia, 37 anni,diè stata prescritta il 12 novembre unaal basso addome con e senza contrasto. Ma nonostante le chiamate al Cup, l’inserimento nelle liste di pre-appuntamento, le lettere alla direzione dell’azienda sanitaria e all’Urp e le diffide da parte dellosalute, ancora non ha ottenuto il suo appuntamento. Per farla in pochi giorni avrebbe dovuto pagare 320 euro come già fatto in passato ma lei nemmeno lavora". A parlare è la mamma di una ragazza chiaravallese che in verità un appuntamento per quellal’aveva pure ottenuto, per il 28 novembre scorso all’Inrca. Ma il destino ha voluto che proprio quel giorno la giovane sia stata sottoposta a ricovero per un intervento chirurgico e ha dovuto rinunciare all’appuntamento. "Ci hanno detto – riferisce la mamma - che non si poteva spostare quell’ appuntamento per lae che avremmo dovuto ricominciare tutto daccapo e con un’altra impegnativa sempre con priorità B (da effettuare entro 10 giorni).