Tvplay.it - L’infortunio è gravissimo, la stagione è finita: cambia il mercato del Milan

Ilinfortunio porta il club ad intervenire sul, coinvolto anche il: ecco come stanno le coseRottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: è durata una manciata di partite la2024/25 di Pietro Pellegri, autore di tre gol in nove presenze in questo inizio di campionato con la maglia dell’Empoli. Il club toscano, adesso, sarà costretto a tornare sule le ultime indiscrezioni sostengono che nella vicenda sia coinvolto anche il, laildel(Foto Ansa) – Tv PlayDel resto, Pellegri – che si sottoporrà ad una operazione chirurgica per poi iniziare subito il periodo di riabilitazione – rappresentava una pedina importante nella rosa allenata da David Nicola. Dunque dovrà necessariamente essere rimpiazzato da un profilo pronto a fare la differenza nella massima serie italiana.