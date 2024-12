Ilveggente.it - Lazio-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della sedicesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.Il match clou della giornata diA stavolta si gioca di lunedì ed è una gara particolarmente appetitosa, dal momento che a sfidarsi saranno due squadre che precedono di qualche punto l’Atalanta capolista,, entrambe a quota 31. Un partita che, tra l’altro, avrà sempre un significato particolare per Simone Inzaghi, attuale allenatore nerazzurro, la cui carriera è iniziata proprio sulla panchina del club capitolino.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itTestessantissimo, in ogni caso, per i campioni d’Italia, che rispetto alle dirette concorrenti per lo scudetto devono recuperare la sfida con la Fiorentina (potenzialmente sarebbero primi insieme alla Dea).