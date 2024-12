Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale 4 flop negli ascolti tv ? Nominata ai Critics Choice Awards e tra le migliori serie tv secondo il New York Times

? Ecco perché sarà per sempre un orgoglio italiano nel mondo4 è stato davvero un? Molti critici hanno sottolineato i dati deglitv, in ribasso rispetto alle passate stagioni, ma non tutto dipende dall’auditel. Non si può negare che lo share e il numero dei telespettatori sia diminuito drasticamente rispetto alle prime 3 stagioni che ottenevano più di 5 milioni di telespettatori, superando la barriera del 30%. Ma cosa è successo per davvero ? Il pubblico ha perso interesse verso la fiction ?tv a confrontoNon c’è dubbio. La prima stagione de, in onda nel 2018, è stata la più vista in assoluto con una media di 6 milioni e mezzo di telespettatori e picchi che hanno superato i 7 milioni con il 33% di share.