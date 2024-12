Ilgiorno.it - La Diocesi lancia il suo piano casa: "Un milione per il fondo Schuster. Città non da vendere ma da abitare"

"In questa nostra Milano così attraente e intraprendente è necessario ripetere il grido antico: non ci sono case!". Così l’arcivescovo Mario Delpini dall’altare del Duomo - e nel 50esimo compleanno di Caritas Ambrosiana - annuncia la creazione del“Case per la gente“, che parte con una dotazione iniziale da un(risorse dellaricavate in buona parte dall’8 x mille). L’obiettivo è alimentarlo grazie a donazioni monetarie di cittadini, imprese e mecenati e appartamenti messi a disposizione dal pubblico e dal privato, innescando un circuito virtuoso. È l’"opera-segno" delladi Milano, che non poteva che riguardare il tema dell’, al centro "di tante frustrazioni", sottolinea l’arcivescovo, e anche dell’ultimo suo “Discorso alla“. Nel nome della dedica al cardinale Ildefonso, scomparso 70 anni fa, con le azioni intraprese nel secondo dopoguerra e in particolare il progetto della Domus Ambrosiana.