Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 16 dicembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Vincenzo Malinconico Avvocato di successo, su Rai Due Ale e Franz. Guida aiTv della serata di lunedì 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 The Old Way. Montana, 1898: il fuorilegge Colton Briggs uccide il padre di un bambino durante uno scontro. Vent’anni dopo, Colton vive una vita tranquilla con la sua famiglia, ma il passato ritorna: quel bambino ormai cresciuto, il pistolero McAllister, vuole vendetta per la morte del padre. Su Iris dalle 21. L’uomo che sussurrava ai cavalli. Dopo che un incidente traumatizza la giovane figlia e il suo cavallo, una donna decide di portarli in una fattoria in Montana dove un guaritore riesce a calmare gli animali in modo misterioso.