Grave lutto per la Diocesi di Gaeta | si è spento padre Luigi Aveva 64 anni Era in ospedale da un mese dopo un tragico incidente stradale

Oggi pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Erasmo a Formia, si terranno i funerali diDonati, sacerdote passionista di 64, deceduto lo scorso 13 dicembre in seguito a unavvenuto unprima, il 2 novembre, nel tratto tra Pastena e le celebri grotte. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione non solo a Formia, sua città natale, ma anche nelle comunità ciociare dove ha svolto il suo impegno pastorale.Una vita dedicata alla fede e alla comunitàDonati era noto per il suo straordinario contributo alla vita religiosa e sociale. Ordinato sacerdote il 12 febbraio 1994 a Paliano, iniziò il suo ministero come segretario provinciale per l’allora Provincia dell’Addolorata, che comprendeva Lazio Sud e Campania.