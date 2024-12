Età giusta per un trapianto di capelli | i consigli

Leggi su Ilnotiziario.net

di: esiste un’età corretta per sottoporsi all’intervento? Metodo ancora gettonatissimo per il recupero della chioma a seguito di caduta per alopecia o calvizie, ildipuò non essere strategia di cura adatta a tutti, specie in alcune fasi della vita. Ci sono momenti in cui è suggerito sottoporsi a tale intervento .