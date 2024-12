Tuttivip.it - “È morto”. Uomini e Donne, il triste annuncio scuote studio e pubblico. Per lei il colpo durissimo

Ennio Zingarelli, noto per essere stato uno dei corteggiatori più famosi di Gemma Galgani nel programma “”, èall’età di 86 anni. La notizia è stata resa pubblica ieri sera proprio da Gemma, che ha condiviso una storia su Instagram. L’immagine mostrava uno sfondo nero, un cuore spezzato e la canzone “Sei nell’anima” di Gianna Nannini in sottofondo. Un omaggio semplice ma sentito per ricordare una persona che ha fatto parte della sua vita.Zingarelli, ex dentista, era stato un volto molto amato del format condotto da Maria De Filippi. Nel corso della sua partecipazione alla trasmissione, la sua relazione con Gemma Galgani aveva conquistato il. Il loro legame era culminato in una festa di fidanzamento, un momento che era stato seguito con entusiasmo dai fan e dagli opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari.