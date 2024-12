Danielebartocciblog.it - Cruciani a Civitanova: “Mi trovo bene a combattere tra nemici…”

Giuseppeshow ieri aMarche. Folta platea di pubblico per l’incontro Filosofarte alla Sala Consiliare. “Spero asi riesca ad organizzare, magari per la prossima estate, un festival. Sto parlando di una tre giorni interamente riservata alla libertà con personaggi di varia estrazione politica e culturale, incentrato sul tema della libertà di espressione”. Così Giuseppenel post-evento di ieri. “7-8-10 ospiti in modo checominci a diventare, come già è, un centro culturale, di diffusione di idee per le Marche, come lo è anche per il turismo. Spero di poterlo fare presto e. grazie ancora per l’accoglienza di ieri“.ha parlato ieri del suo libro ‘Via Crux. Contro il Politicamente Corretto” che sta riscuotendo un notevole apprezzamento.