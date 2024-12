Sport.periodicodaily.com - Atalanta-Cesena: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I bergamaschi sperano di poter finalmente conquistare questo trofeo che manca da oltre cinquant’anni e che in tre delle ultime cinque edizioni è sfuggito all’ultimo atto. Di fronte troveranno i romagnoli che vogliono confermare quanto di buono stanno facendo nella cadetteria.si giocherà mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 18.30 presso il Gewiss Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI nerazzurri stanno vivendo un sogno tra Serie A e Champions League. In campionati hanno collezionato ben dieci vittorie consecutive che valgono il primato in classifica, e nella massima competizione continentale sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi. In questo contesto si inserisce la Coppa Italia che nelle intenzioni della squadra di Gasperini vuole essere il secondo trofeo da mettere in bacheca dopo l’Europa League conquistata la scorsa stagione.