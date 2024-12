Linkiesta.it - Arrivano le sanzioni contro i propagandisti di Putin, e scattano le piccole rappresaglie

La Russia non ferma né la sua azione bellica in Ucraina né la guerra non lineare che conducei sistemi democratici. In questi giorni si sono verificateazioni di rappresaglia, scollegate tra loro ma che rappresentano un chiaro segnale anche verso il lavoro che questo giornale compie ogni giorno: atti proditori o reazioni quasi isteriche nel momento in cui comincia a scemare l’impunità nella quale hanno prosperato per anni. Ad esempio, come abbiamo già raccontato, il Centro Brera, luogo simbolo della tradizione liberal socialista milanese, aveva intenzione di accogliere il console russo di Milano in un convegno dal sapore imperialista e coloniale in cui la parola pace viene usata come orpello per giustificare la richiesta di resa del popolo ucraino. Un tentativo di “normalizzare” la presenza di un Paese che ogni giorno aggredisce in modo criminale un altro Paese libero e democratico, che impunemente provoca morti civili e bersaglia infrastrutture urbane.