Lo scenario peggiore per l’Italia, conseguentecrisina, è quello che sembra essere ogni giorno il più vicinorealtà. Le forze armate russe di stanza instanno smobilitando, a causa della caduta del regime di Bashar al-Assad, e i suoi mezzi e i suoi uomini si stanno spostando in. A rivelarlo è l’emittente televisiva al Jazeera secondo la quale sabato scorso un aereo cargo russo è partitobase di Hmeimim verso la città costiera di Latakia, in, diretto in. Un funzionario dell’ex regimeno, di stanza fuoribase aerea russa, ha aggiunto che altri aerei russi dovrebbero decollare da Hmeimim nei prossimi giorni, senza alcuna notizia sul motivo per cui l’aereo sia diretto ino cosa stia trasportando.In quello stesso giorno è stato osservato un aumento delle attività nella base aerea.