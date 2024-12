Quotidiano.net - Viaggio nel cuore dalla (ex) frontiera. Che ora è dentro di noi

Capire l’Europa attraverso le sue frontiere: è la missione dichiarata da Carlos Spottorno e Guillermo Abril, due reporter spagnoli che sono arrivati in Tirolo, al confine fra Italia e Austria, "perché dicono che questa regione sia un esempio di convivenza. E vogliano sapere perché", come precisano all’inizio della loro graphic novel La faglia, pubblicata dal Touring Club Italiano. Un libro singolare perché basato su fotografie “trattate“ con efficaci colorature e sabbiature (Spottorno ha vinto due volte il World Press Photo Award, Abril una volta per il cortometraggio Alle porte dell’Europa). La faglia è un reportage che ci porta negli anni drammatici delle due guerre del ’900, vissute in Tirolo anche peggio che altrove, perché qui furono guerre fratricide e destinate a lasciare segni indelebili nella popolazione locale.