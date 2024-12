Top-games.it - Valorant: Yoru è l’assassino definitivo in confronto ad eroi come Omen.

Leggi su Top-games.it

Oggi voglio portarvi una nuova recensione tutta mia sull’ultimo eroe introdotto in. Questo personaggio è.Già nel titolo vi ho posto unnon indifferente su cui questa recensione si baserà per la maggior parte:confrontato ad. Perchè proprio? Esso era il mio personaggio preferito ma dopo aver provatocredo di aver trovatoma iniziamo con calma.Innanzitutto so benissimo cheè uno Stratega e non un Assassino, il fatto che li accomuna sono i teletrasporti e l’alta mobilità che, personalmente apprezzo e cerco in questi titoli.Iniziando a giocare aho scelto di sbloccareprimo personaggio proprioperché affascinato dall’estetica e per il fatto che esso possa teletrasportarsi e dunque sfruttare la tridimensionalità della mappa, senza considerare la sua ultima ( o X) che permette all’eroe di andare ovunque nella mappa.