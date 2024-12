Zonawrestling.net - SPOILER: Grosso cambiamento nella X-Division della TNA

La TNA è pronta a rivelare ai fan un’importante novità nel corso del PPV Genesis che si terrà il 19 Gennaio al Curtis Culwell Center di Garland, Texas.Durante i Tapings di Sabato sera il campione X-Moose ha tenuto un promo molto intensocui fine ha gettato per terra l’attuale cintura X-, annunciando che a Genesis un nuovo titolo debutterà.L’annuncio di Moose non fa altro che creare ancora più hype attorno ad un altro grande evento che la TNA è prossima a mandare in onda. Lo si potrà seguire in streaming su TNA+ e Triller TV.La card attuale Ecco la card del PPV aggiornata:TNA Championship Match: Nic Nemeth (c) vs. Joe HendryTNA X-Championship Match: Moose (c) vs. Ace AustinI Quit Match: Mike Santana vs. Josh AlexanderSingles Match: Tessa Blanchard vs.