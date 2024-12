Ilrestodelcarlino.it - Primavera oggi di scena a Verona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serve una vittoria per staccarsi dalla zona playout, serve prima di tutto una bella prestazione contro una squadra, ilche sta cercando di arrivare alla zona playoff e quindi avrà di sicuro forti motivazioni. Nicola Campedelli dovrà ancora fare a meno di Lorenzo Arpino che deve scontare l’ultima giornata di squalifica, al suo posto potrebbe impiegato Ghinelli per una impostazione più offensiva o Davide Zamagni nel caso volesse maggiore pressione e recupero palla in mezzo al campo. In attacco la coppia composta da Perini e Coveri non sarà toccata visti i 14 gol segnati e gli assist confezionati. Per il resto non dovrebbero esserci molti cambiamenti rispetto alla squadra che una settimana fa si è fermata sul pari contro il Genoa. Ilallenato da Paolo Sammarco si presenta con una differenza reti a zero: 23 segnate e altrettante subite.