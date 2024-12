Notizie.com - Netanyahu, Trump e la Siria: intanto la Gran Bretagna avvia i contatti diplomatici

Leggi su Notizie.com

È una domenica pomeriggio in cui si torna a parlare di, lae la, in uno scenario dide confusione.Cerchiamo di mettere, dunque, ordine a una situazione piuttosto intrecciata e difficile da sbrogliare.e lala(ANSA) Notizie.comPartiamo da Benjamine Donald, seguendo quanto dicono i media di Israele. Il premier israeliano e il neo presidente degli Stati Uniti d’America sono stati protagonisti di un lungo colloquio telefonico durante il quale hanno parlato di un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi. Tra gli argomenti sono stati affrontante anche le tematiche legate alla guerra contro Hamas e Gaza e della situazione inchi ha mostrato una linea piuttosto morbida è lache hato deicon la