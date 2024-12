Quotidiano.net - Mastella e i centristi: "Serve un vero leader. E una Margherita bis"

Leggi su Quotidiano.net

"Sala tutto può fare, meno che il federatore". Non le manda a dire Clemente, sindaco di Benevento, già parlamentare democristiano di lungo corso, sulla possibilità che l’attuale sindaco di Milano possa guidare il centro. E ce n’è anche per Ernesto Maria Ruffini, appena dimessosi da direttore dell’Agenzia delle Entrate e da molti accreditato per lo stesso ruolo, anche se lui nega. "Ho massimo rispetto per lui – chiarisce l’ex ministro –, ma sta sbagliando. In politica non si fanno calcoli: ci si schiera oppure no, anche per dare la possibilità agli altri di appoggiarlo o meno. Altrimenti, se questa fosse una gara di 100 metri, si partirebbe già con 20 metri di ritardo"., quindi lei boccia questo tentativo, l’ennesimo, di federare il Centro? "Io neanche vengo invitato, perciò sono fuori da certe logiche.