Jesi, tutti a decorare il parco Mazzini all'insegna del riciclo

(Ancona), 15 dicembre 2024 –insieme, bambini, genitori,nti e volontari ailpubblico per un’atmosfera natalizia. Si tratta del, al centro del popolare quartiere Prato. “Una bellissima mattinata con gli amici e le amiche del Comitato di quartiere del Prato, della scuolae degli amici e amiche di Alberi in città – spiegano dall’associazioneClean – Vogliamo ringraziare l'organizzazione del direttivo comitato di quartiere,gli alunni e alunne, nonché i docenti e il preside della scuola. Abbiamo con piacere insieme aCittà Verde, abbellito tutto ilche solo un anno fa entrava a far parte del patto di collaborazione con il Comune di. Fantastiche le decorazioni create all'dele riutilizzo che hanno permesso di vivere un bel momento di comunità e di quartiere in vista delle vacanze natalizie e di fine anno> concludono con entusiasmo i volontari che hanno allestito ilcon decorazioni peri gusti.