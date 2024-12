Anteprima24.it - Investito e morto: Nicola si poteva salvare? Lo chiarirà l’autopsia

Tempo di lettura: 2 minutiSePenna fosse stato soccorso immediatamente dopo essere statosalvarsi?Un interrogativo che cercherà di chiariresul corpo del 63enne di Montoromortalmente mentre passeggiava lungo via Sandro Pertini, nel Comune di Montoro.Si era alzato presto ed era uscito a fare una passeggiata. Come ogni mattina della sua vita da pensionato. Quando una donna lo ha visto riverso sul terreno che costeggia la strada ha sentito il suo telefono squillare a vuoto, ha immediatamente allertato i soccorsi. Ma ormai non c’era più nulla da fare.Dopo una indagine lampo dei Carabinieri di Avellino è stato arrestato un 36enne di Contrada con l’accusa di omicidio stradale e fuga, , successivamente posto agli arresti domiciliari. Il veicolo e lo smartphone stati sequestrati per ulteriori accertamenti.